DF recebe 86 novos equipamentos públicos esportivos

Em parceria com a empresa Mude, as estações poderão ser usadas por qualquer pessoa, a qualquer horário

Por: Elisa Costa

Através de uma parceria público-privada com a empresa Mobiliários Urbanos Desportivos (Mude), o Governo do Distrito Federal (GDF) vai distribuir 86 novos equipamentos esportivos pelas regiões administrativas da capital federal, a fim de estimular a prática de exercícios físicos e promover a saúde da população. Com isso, cerca de 380 mil brasilienses serão beneficiados diretamente.

A entrega das estações foi feita em cerimônia na Praça do Buriti, na manhã dessa terça-feira (14), com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB) e autoridades do governo. “Durante muito tempo a área do esporte ficou abandonada no DF e nós retomamos com muita força”, explicou Ibaneis. Segundo o chefe do Executivo local, a meta da gestão é entregar, pelo menos, 500 equipamentos pelas cidades, que possibilitam uma série de atividades de fortalecimento e alongamento.

“Isso é muito importante porque esses equipamentos colocados à disposição da sociedade tiram muitas pessoas das drogas, ajudam muitas pessoas que estão paradas sem nenhum tipo de atividade e dá limpeza da mente. Vai ser um produto de muito sucesso”, continuou o mandatário. O acordo firmado entre a Secretaria de Esporte e Lazer e a empresa Mude prevê a instalação de 65 estações de musculação e ginástica, 20 pistas de skate e uma academia completa no Parque da Cidade.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília.

Essa academia vai contar com banco e máquina para supino, aparelho conjugado com barra de alongamento e barra paralela, banco extensor, aparelho para agachamento, banco para remada, pesos diversos, banco de panturrilha sentada, outro declinado para abdominal, suporte de halteres, barra móvel, entre outros. Já as pistas de skate vão para 12 regiões administrativas e as estações de exercício vão para 19 localidades.

A solenidade contou ainda com a presença da secretária de Esportes do DF, Gisele Ferreira: “Pela primeira vez estamos entregando academia a céu aberto. Teremos em breve em todas as cidades, porque isso é entregar saúde. Estamos tirando as crianças das drogas e vamos garantir mais saúde. Isso é inovação e gestão de qualidade”. Das 65 estações de exercício, 9 são dedicadas às pessoas com deficiência.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília.

A partir da assinatura para o início das montagens, a previsão para a instalação giram em torno de 120 dias, sendo que a manutenção e conservação das estações e academias estão nas mãos da empresa privada parceira pelos próximos 5 anos. De acordo com a deputada federal Celina Leão, o projeto segue o modelo de outras cidades e não custará caro: “Quando você chega na beira de uma cidade turística você vê isso, e aqui no DF, o governador determinou que nós dessemos o melhor. Isso tudo foi um processo e conseguimos trazer esse benefício para a população. As academias serão mantidas, porque são de qualidade, a um custo baixo”.

Além do esporte, GDF incentiva a qualificação profissional

No mesmo dia, o governador Ibaneis participou do lançamento do 6º ciclo do programa Renova DF, que conta com 2,5 mil alunos inscritos para cursos de auxiliar de manutenção, com noções em profissões como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. O evento ocorreu no Ginásio Regional de Ceilândia, ao lado da Estação Guariroba do Metrô.

“Esse é o maior programa de qualificação que nós temos em andamento no país, entra no sexto ciclo com a participação de 2,5 mil pessoas, sendo que 2 mil que vão ficar aqui na região da Ceilândia. O que tem nos deixado felizes é que com o aquecimento da economia, essas pessoas com a qualificação tem a condição de sair desse curso e ingressar nas empresas”, explicou Ibaneis Rocha.

Desde a criação do programa, mais de 4 mil pessoas foram qualificadas e receberam o certificado de conclusão. Essa edição do Renova inclui 148 vagas para pessoas em situação de rua, acompanhadas pelas unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes-DF).

Os cursos são de iniciação profissional e são aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (SENAI-DF), com duração de 240 horas (três meses), com 4 horas diárias. Os alunos recebem capacitação básica na área da construção civil com as aulas práticas, onde eles recuperam os espaços públicos da cidade enquanto aprendem.

São distribuídos uniformes, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual, lanche e a Bolsa Benefício, no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. “É um momento de retomada do emprego e renda na nossa cidade, já tivemos uma redução do desemprego apontada pela Codeplan.”, finalizou o governador.

De acordo com os dados da Secretaria de Trabalho do DF (Setrab-DF), até o momento já foram reformados 621 equipamentos públicos em 15 cidades contempladas pelo programa. Tendo em vista o início de um novo ciclo, o 5º ciclo do Renova DF foi encerrado e os 1.637 alunos participantes vão comparecer à cerimônia de formatura nessa quarta-feira (15), em Taguatinga.