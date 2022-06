GDF lança o 6º Ciclo do programa RenovaDF

São 2.500 alunos inscritos para o curso de qualificação de Auxiliar de Manutenção, com noções de diferentes profissões

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho, realizou o evento de lançamento do 6º Ciclo do RenovaDF no ginásio regional da Ceilândia, às 9h30 desta terça-feira (14).

São 2.500 alunos inscritos para o curso de qualificação de Auxiliar de Manutenção, com noções de diferentes profissões, tais como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. Desses inscritos, 1.500 são alunos de Ceilândia e 500 de Taguatinga.

Neste 6º Ciclo, também há a inclusão de 158 pessoas em situação de rua, que serão acompanhadas pelas unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) da Secretaria de Desenvolvimento Social.

RenovaDF

O RenovaDF é um programa de qualificação profissional da Secretaria de Trabalho em parceria com a Secretaria de Governo, em atendimento às demandas das Administrações Regionais. Os alunos do programa fazem cursos de iniciação profissional de 240 horas, o que dá 4 horas diárias, durando três meses.

Os alunos do último Ciclo iniciaram as aulas noturnas, com práticas de recuperação dos viadutos da cidade. Eles recebem capacitação profissional, com noção básica na área de construção civil e, enquanto se qualificam, recuperam os espaços públicos de Brasília. Além disso, os alunos recebem kit uniforme com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção invidual, lanche e Bolsa Benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.