DF pode receber a ABAV EXPO 2024

Representantes do secretário de Turismo do Distrito Federal, William Almeida, entregaram, neste sábado (24), à presidente da ABAV, Magda Nassar, um documento formalizando a intenção de candidatura para sediar a edição da ABAV Summit que ocorrerá em data a definir e ABAV EXPO 2024.

A entrega foi feita pelo presidente da ABIH DF, Henrique Severiano, e o diretor executivo do Brasília Convention Bureau, Paulo Palhas, durante a 49ª edição do evento, realizada em Recife (PE).

Foto: Divulgação

Segundo o secretário, a realização do evento na capital é possível e terá uma programação intensa para os visitantes. “Faremos com que todos os agentes presentes vivenciem o roteiro cívico estruturado pela Secretaria de Turismo em conjunto com todo o trade local. Temos uma condição única e contamos ainda com o apoio do Ministério do Turismo por se tratar de tema de interesse de toda a nação.

Com a intenção de criar uma participação marcante no evento, o chef Lui Veronese foi indicado para realizar aulashows de 45 minutos com sabores autênticos do cerrado e técnicas de cozinha com conceito. O chef trabalha com alta gastronomia usando produtos locais e ingredientes selecionados, e se empolga com o potencial do evento e das parcerias.

Para as aulas, elegeu-se um dos pratos mais bem avaliados servidos no restaurante: o risoto de galinhada com pequi, que representa a cultura gastronômica local, possui elementos do cerrado e técnicas que podem ser ensinadas e demonstradas em uma aula show dinâmica.

Será apresentado em formato de degustação o risoto e seus elementos. Outro destaque da aula e do prato será o aioli de pequi, feito do zero e com dicas para acertar qualquer maionese caseira e expor a versatilidade de ingredientes do cerrado.