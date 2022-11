DF Legal remove portão após briga de moradores na Vicente Pires

Além do portão, os moradores haviam construído também um muro para impedir a passagem de pessoas, que também foi removido

A Secretaria DF Legal removeu, nesta quinta-feira (03), um portão que impedia o trânsito de moradores da Vicente Pires após longa briga.

Segundo a pasta, a via havia sido construída pela Secretaria de Obras, mas foi cercada sem autorização do Governo do Distrito Federal (GDF) por moradores da região.

Além do portão, os moradores haviam construído também um muro de 150 metros para impedir a passagem de pessoas, que também foi removido.

Veja fotos da ação:

Equipes da DF Legal retornarão ao local para novas vistorias. Caso os moradores insistam em reerguer a barreira, a mesma será removida novamente e os responsáveis poderão receber sanções administrativas.