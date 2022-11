Trabalhadores sofrem acidente em obra em Águas Claras

O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica dos acidentes ou se os trabalhadores estavam utilizando equipamentos de segurança

Dois trabalhadores sofreram diferentes acidentes em uma obra em Águas Claras, nesta quinta-feira (03).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 10h, a corporação foi acionada para socorrer um trabalhador que teria levado um choque enquanto estava em um andaime no primeiro andar da obra.

Quando a equipe chegou, a vítima estava consciente e estável, porém reclamava de dores no abdome e no tórax. Ele foi imobilizado e encaminhado para o Hospital de Base.

Pouco depois, por volta das 11h, os bombeiros foram acionados novamente para um novo acidente no local. Ao chegarem, a equipe encontrou um outro trabalhador teria caído de um andaime no 20º andar e batido a cabeça no chão.

Ainda de acordo com a corporação, o homem estava consciente, mas desorientado, e também foi transportado para o Hospital de Base.

Veja os vídeos dos resgates: