Edital de licitação para construção de nova penitenciária é publicado

Com área total de 12.968,85 metros quadrados e valor estimado de R$ 76,5 milhões, a Penitenciária III do DF abrirá 600 novas vagas

Nesta quinta-feira (3), o edital de licitação para contratação de empresa de engenharia foi publicado. O documento é o início do processo de construção da Penitenciária III do Distrito Federal (PDF III), com valor estimado de R$ 76.115.786,64 e uma área total de 12.968,85 m². A obra abrirá 600 novas vagas no regime fechado.

O projeto diminuirá a superlotação do sistema prisional do DF. A expectativa é que a PDF III seja entregue em 2024. O local terá espaços destinados a oficinas de trabalho, consultórios médico e odontológico, além de salas de aula.

A licitação será realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), e a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape) executará o contrato. O edital está disponível no site na SSP.

Com informações da Agência Brasília.