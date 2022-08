Sedes terá reforço no atendimento socioassistencial das famílias do DF

A parceria da Sedes com o Na Hora acontece desde 2020, e agora foi firmada também com a DP, com o objetivo de diminuir as filas nos CRAS

Já é algo comum no Distrito Federal o atendimento móvel de diversos serviços. E buscando diminuir as grandes filas nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e garantir o devido atendimento ao cidadão às políticas públicas, o GDF tem ampliado e reforçado as possibilidades. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) está prestando atendimento nas carretas do Na Hora e da Defensoria Pública.

Na terça-feira (30), os serviços ‘móveis’ estavam disponíveis em Planaltina. Mas como a demanda foi grande, o atendimento seguiu na Região Administrativa também nesta quarta (31). Segundo a secretária da Pasta, Ana Paula Marra, a própria Sedes pediu para que as carretas seguissem no mesmo local hoje, para ajudar as pessoas que ficaram sem atendimento.

“Tanto a Defensoria Pública como o Na Hora já têm a agenda para rodar por todo o DF, mas não podíamos deixar a população daqui sem atendimento. Por isso, pedimos para manter a carreta em Planaltina hoje”, afirmou a secretária.

Além da carreta estacionada, outras iniciativas ocorreram de maneira descentralizada na cidade, totalizando mais de 330 prestações de serviços socioassistenciais ao longo do dia. “A próxima parada da carreta está prevista para ocorrer no sábado (3), em Santa Luzia, na Estrutural”, adianta Ana Paula Marra.

A parceria da Sedes com o Na Hora acontece desde 2020, e agora foi firmada também com a DP, com o objetivo de diminuir as filas nos CRAS. A carreta vai para as regiões de maior demanda.

Parcerias

No início de agosto, a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal iniciaram atuação conjunta. Até o momento, 88 bombeiros foram capacitados como entrevistadores do Cadastro Único para se revezarem no preenchimento e na atualização cadastral do cidadão durante os sábados.

Esse trabalho em conjunto com os militares já contou com duas ações, nas quais quase 400 pessoas já foram atendidas.

Considerando que a incidência de filas tem se concentrado em algumas regiões específicas, o objetivo da Secretaria é reforçar as ações, de forma programada, em regiões com maior demanda e maior vulnerabilidade social.

Firmar acordo de cooperação é uma característica da pasta. Desde o início da gestão atual, vários órgãos reforçam a prestação de serviços à população. Os próprios bombeiros já participaram de mutirões de atualização cadastral, em 2019. Na sequência, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), o Na Hora também e a Secretaria da Pessoa com Deficiência também reforçaram os atendimentos referentes ao Cadastro Único junto a seus públicos específicos.