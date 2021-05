DF Legal derruba casas no Paranoá

Segundo o órgão, a ação visa combater a grilagem de terras na região, localizada próxima à áreas nobres da capital

Equipes do DF Legal estiveram no setor conhecido como Serrinha, no Paranoá, na tarde de quinta-feira (27), para derrubar casas da região.

Um barraco de madeira e dois imóveis de alvenaria em fase de construção foram derrubados. Foram removidos ainda 2,5 mil metros lineares de cercas e muros e duas fossas.

Segundo o DF Legal, os imóveis não eram habitados, e a região tem grande visibilidade por parte de grileiros de terras pelo fato de ficar próximo à áreas nobres da capital, como o Lago Norte.

A ação faz parte da operação Pronto-Emprego e visa desestimular a grilagem de terras. Ainda de acordo com o DF Legal, estas remoções ocorrem em um prazo de 72 horas após o órgão tomar conhecimento da irregularidade. Pelo fato de ocorrer ainda no início, a derrubada tem menor impacto social, ambiental, político e financeiro, tanto para o Estado quanto para o infrator, afirma a pasta.