DF já registra 147 mortes por dengue

O Distrito Federal já registra pelo menos 147 mortes em decorrência da dengue. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF (SES/DF), mas o Ministério da Saúde (MS) acrescenta ainda mais um óbito pela doença na capital. Os números representam um aumento de mortes aproximado entre 34% e 35% em uma semana.

Na segunda-feira da semana passada (11/3), quando o último boletim foi divulgado, foram registradas 109 vítimas do vírus da dengue na capital. Outras 54 mortes estão em investigação, suspeitas de terem ocorrido em razão da doença.

A maioria dos óbitos foi de idosos no DF, sendo 86 mortes de pessoas acima de 60 anos. A maioria ocorreu a pessoas com idade entre 70 e 79 anos, totalizando 31 casos, seguido daquelas com idades acima de 80 anos, com 29 vítimas, e, em terceiro, entre 60 e 69, sendo 29 casos.

Ceilândia é a cidade com o maior registro tanto de casos prováveis quanto de mortes por dengue. São 23.526 ocorrências de pessoas infectadas e 22 óbitos na Região Administrativa. Em segundo lugar, está Samambaia, com 20 vítimas registradas pela SES/DF, seguida de São Sebastião, com 10 mortes pela doença.

Casos prováveis

Também no levantamento feito pelo MS, são 158.629 casos classificados como prováveis da dengue na capital em 2024. Foram 5.621 novos diagnósticos feitos nesta 11ª semana epidemiológica pelo órgão. Em comparação com o mesmo período de 2023, o aumento de casos foi de cerca de 507% – quando os casos prováveis da doença eram de 926 na mesma semana do ano anterior.

O número registrado na 11ª semana epidemiológica, porém, mostra um possível retrocesso de casos da doença na capital, sendo a quantidade de novos casos mais baixa registrada no DF desde o início do ano. Até então, o menor número havia sido em janeiro, quando 8.184 pessoas foram diagnosticadas com o vírus da dengue.

Na 10ª semana, a última antecedente a esta, foram 12.256 casos prováveis registrados no Painel de Monitoramento das Arboviroses do MS. A diminuição representa uma queda de mais da metade dos casos – 54,1% a menos.

A maior quantidade de casos prováveis de dengue na população é entre jovens adultos com idades de 20 a 29 anos, com 29.273 casos em 2024 – cerca de 15,7 mil homens e 13,5 mil mulheres. Em segundo lugar, está a faixa etária entre 40 e 49 anos, com 26.168 casos – aproximadamente 15,2 mil homens e 10,8 mulheres.

Casos explodem na Fercal

Entre as cidades, a Região Administrativa que registrou o maior aumento de casos foi a Fercal, que subiu da 8ª posição para a 1ª em uma semana, conforme mostra a tabela de taxa de incidência de dengue das últimas 4 semanas epidemiológicas. São mais de 20,5 mil casos a cada 100 mil pessoas na cidade.

As cidades seguintes no ranking com maior proporção de casos por habitante são Park Way, com 4,8 mil casos a cada 100 mil pessoas. Em seguida, está o Núcleo Bandeirante, com 3,4 mil pessoas infectadas na mesma proporção.