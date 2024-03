HSRM tem aumento de 1.823% nos exames para dengue em fevereiro

O aumento expressivo nos casos de dengue registrados em todo o país em 2024 gerou também o crescimento da busca por ajuda médica. No Distrito Federal, não é diferente. O laboratório do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) teve um crescimento de 1.823% na quantidade de exames realizados no último mês.

Somente em fevereiro, o total foi de 16.113 hemogramas; no mesmo período de 2023, foram feitos, ao todo, 7.102 exames. Ou seja, 2024 teve um aumento de 126%, comparado ao mesmo período de 2023.

Quando os números são voltados para exames exclusivos para a detecção de dengue, o aumento é ainda mais expressivo. Em fevereiro deste ano, foram realizados 5.231 exames, enquanto no mesmo mês de 2023 foram apenas 272. Foi um aumento de 1.823%, comparado ao mesmo período de 2023.

O total de exames realizados em fevereiro de 2024 foi de 110.664, enquanto em fevereiro de 2023 foram 68.052 exames, um aumento de 62%. Tudo isso é possível graças aos equipamentos de última geração que o HRSM possui.

A chefe do laboratório do HRSM, Marlucy Mendes, destaca que esse números expressivos só são possíveis graças à modernidade dos aparelhos e ao comprometimento e empenho de toda a equipe neste momento de alta demanda.

Horário estendido

Desde 30 de janeiro, o laboratório do HRSM está com horário de funcionamento estendido até as 22h, conforme o funcionamento das unidades básicas de saúde (UBSs) da região. A ampliação é exclusiva para a realização de exames de dengue. Marlucy Mendes reitera que, devido à sazonalidade da dengue, os atendimentos do setor foram ampliados também para sábados, domingos e feriados.

“Aos fins de semana, atendemos de 7h às 22h pacientes egressos das UBSs e das tendas”, informa. Antes, o laboratório do HRSM funcionava de segunda a sexta, das 7h às 19h, e não era aberto para demandas externas nos finais de semana e feriados.

*Com informações da Agência Brasília