DF faz parceria com empresa para garantir vacinação de idosos

A parceria visa garantir que idosos possam ir aos locais de vacinação contra a Covid-19

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou nesta segunda-feira (29) que a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) está realizando uma parceria com uma empresa de aplicativo para garantir que idosos possam ir aos locais de vacinação contra a Covid-19.

Os idosos do DF merecem toda a atenção e suporte necessários para imunizar-se contra a Covid-19. Pensando naqueles que não tem um familiar com veículo, a @Sejus_DF fechou uma parceria com empresa de aplicativo 99 (@voude99) para o deslocamento até os postos de vacinação. (1/2) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) March 29, 2021

Disponibilizamos 10 mil vouchers no valor de R$ 20 cada. Para participar, é preciso entrar no site https://t.co/jcebiy4aOl e se cadastrar. Após o cadastro, será disponibilizado um código promocional que pode ser usado em até 14 dias. (2/2) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) March 29, 2021