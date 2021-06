DF entra no inverno sem previsão de chuva

A temperatura mínima registrada foi 13°C e a máxima pode atingir 26°C. A umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 90%

Boa notícia para os amantes do frio. O inverno começa nesta segunda-feira (21) e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a estação será marcada por frentes frias menos intensas e poucas chuvas na maior parte do país. Essa estação termina em 22 de setembro às 16h21.

O inverno no Brasil é marcado por quedas da temperatura, afetadas por massas de massas de ar frio e poucas chuvas. O Inmet alerta que o aumento da temperatura média no Centro-Oeste no fim do inverno gera preocupações com o possível aumento de queimadas e incêndios florestais no Cerrado.

O clima no DF nesta segunda-feira (21) não será muito diferente de dias anteriores. A capital federal terá ventos moderados e poucas nuvens no céu. A temperatura mínima registrada foi 13°C e a máxima pode atingir 26°C. A umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 90%.