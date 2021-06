“Disque-Lázaro”: (61) 99839-5284

Secretaria de Segurança Pública-GO cria um disque-denúncia para que a população auxilie nas buscas por Lázaro Barbosa de Sousa

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás criou neste domingo (20) um disque-denúncia para que a população auxilie nas buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, procurado desde o último dia 9 após uma chacina no Incra 9 (Ceilândia). Nesta segunda-feira (22), completam-se 13 dias de caçada.

O número de telefone do “Disque-Lázaro” é: (61) 99839-5284. A SSP-GO promete sigilo absoluto ao denunciante.

Quanto às buscas, a Secretaria disse que reforçou a tarefa com uma equipe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com dois cães do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO). Uma delas é a cadela Cristal, que participou das buscas por vítimas no desastre de Brumadinho-MG.

Morador afirma ter visto Lázaro

Lázaro tem circulado pelo distrito de Girassol, que pertence a Cocalzinho de Goiás-GO. Um morador afirma tê-lo visto no domingo (20), mas a denúncia não se confirmou. Fato é que a força-tarefa não tem novidades sobre o paradeiro do foragido há pelo menos dois dias. As buscas seguem na região.