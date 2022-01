DF é a unidade que mais vacina crianças contra a covid-19

Atualmente, o DF vacina crianças a partir dos 5 anos. Essa faixa etária passou a ser elegível para vacinação nesta terça-feira (25)

O Distrito Federal ocupa a primeira posição no ranking da vacinação infantil, entre as unidades da Federação que divulgaram os dados de imunização desse público. “Estamos agora vacinando nossas crianças e atingimos o primeiro lugar no Brasil, ultrapassando a marca de 10% desse público vacinado”, disse o governador Ibaneis Rocha (MDB) ao anunciar o dado.

O levantamento considera dados da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos referentes a nove estados e o Distrito Federal, com campanha de imunização iniciada em 16 de janeiro. Atualmente, o DF vacina crianças a partir dos 5 anos. Essa faixa etária passou a ser elegível para vacinação nesta terça-feira (25).

Lhays Miranda, 42 anos, e Wenderson Mota, 43 anos, levaram a “Mulher-Maravilha” para vacinar na unidade básica de saúde 1 do Cruzeiro. A pequena Helena Miranda Mota tem 5 anos e foi imunizada hoje, um dia antes de comemorar seu aniversário. Satisfeita, ela disse que achou bem rápido. Sobre a fantasia, contou que teve ajuda da mãe na escolha.

Lhays estava satisfeita pela filha e o momento era aguardado por toda a família. “Estávamos na expectativa que fosse possível vacinar antes do retorno às aulas. Chegamos bem cedo. Foi tranquilo e organizado”, conta a mãe da Helena, que é arquiteta e urbanista.

Quem também ficou feliz e protegida foi a Isadora Debatisti, 5 anos. Ela foi com a avó materna, Isabel Debatisti, até a UBS 1, do Cruzeiro, receber sua dose. “Não doeu”, garante. Para a avó, que agora está com as três netas vacinadas, é uma sensação maravilhosa. “Ela é a terceira a vacinar. A emoção é muito grande, é uma segurança. Vacina salva”, enfatizou.

Até a noite da última segunda-feira (24), 12,09% das crianças do DF já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19. Na capital federal vivem 268.208 meninos e meninas entre 5 e 11 anos e a primeira dose já foi aplicada em 32.427.

As informações são da Agência Brasília