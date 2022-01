Ocupação de leitos de UTI na rede pública do DF atinge capacidade máxima

A rede privada, por outro lado, conta com a taxa de ocupação próxima a atingir 60%. No total, 72 estão ocupados e 51 vagos

Por Juliana Pimentel

Na manhã desta terça-feira, 25, a taxa de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) na rede pública do Distrito Federal, especificamente os reservados para pacientes com Covid-19, atingiu 100% da sua capacidade. As informações são da última atualização do portal InfoSaúde, que é responsável pela divulgação dos monitoramentos diários da pandemia no DF.

Dos 83 leitos disponíveis, 25 permanecem bloqueados, e as duas unidades que estavam vagas foram ocupadas. A lista de espera para o tratamento conta com 10 pacientes.

A busca por leitos de unidades cuidados intermediários (UCI) também aumentou. Neste caso, a taxa de ocupação subiu para 71,11%. Além disso, 45 dos espaços destinados a pacientes, 32 encontram-se ocupados.

A rede privada, por outro lado, conta com a taxa de ocupação próxima a atingir 60%. No total, 72 estão ocupados e 51 vagos, resultando em uma taxa de 58,54%.

Secretária de Saúde do DF

Por meio de uma nota, a Secretária de Saúde do DF (SES-DF) afirmou estar tomando todas as medidas para aumentar a oferta de leitos gerais na rede pública. A ampliação da jornada de trabalho de servidores atuantes diretos na assistência de 20 para 40 horas semanais, bem como a contratação de mais leitos em hospitais particulares, são algumas das providências tomadas.

A pasta também se manifestou sobre os 25 leitos bloqueados e afirmou que trabalha para que as vagas estejam disponíveis o mais rápido possível. “Estamos organizando o desbloqueio dos leitos que foram bloqueados por força de trabalho reduzida e realizando a mobilização de leitos de enfermaria que auxiliam no giro desses leitos de UTI”, explicou.

Taxa de transmissão

Ao contrário das últimas semanas, a taxa de transmissão da Covid no DF recuou nesta segunda-feira, 24 e atingiu 2,24. Já na última sexta-feira, 21, o índice se igualou ao recorde registrado na capital do país em 2020, atingindo 2,61.

Acima de 1, a taxa representa avanço da pandemia. Abaixo dessa linha, indica que a disseminação está sob controle. A taxa registrada nesta segunda, 24, significa que 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 24.

Novos casos

O Distrito Federal notificou, até às 17h desta segunda-feira, 568.433 casos de Covid-19. Desse total, 6.976 novas infecções foram somente nas últimas 24h.

Dos casos computados, 525.125 já estão recuperados, contra 11.143 óbitos. Nenhuma morte em decorrência do coronavírus foi registrada pela Diretoria de Vigilância Sanitária nesta segunda.