Castra-DF abre 1,5 mil vagas para castração de cães e gatos

O procedimento ocorrerá no Ginásio do Centro Olímpico, situado na Cidade Estrutural

O projeto Castra-DF, iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema-DF), estará realizando o cadastramento de cães e gatos para castração gratuita nesta sexta-feira (1º/3) e no sábado (2). O procedimento ocorrerá no Ginásio do Centro Olímpico, situado na Cidade Estrutural, das 8h às 14h ou até que as vagas se esgotem.

Serão disponibilizadas 1,5 mil vagas, sendo 750 para cada dia. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada.

Esta é a terceira edição da campanha do projeto Castra-DF. A primeira foi realizada em Planaltina, em novembro de 2023, atendendo mais de 600 animais. A segunda ocorreu no Paranoá, onde mil vagas foram disponibilizadas.

Os tutores interessados devem apresentar um documento oficial com foto e serem maiores de 18 anos. Não é necessário levar o animal até o local. Cada CPF poderá cadastrar até dois animais. É importante ressaltar que o cadastro não garante a participação no projeto. As inscrições serão avaliadas e o resultado será divulgado até o dia 5 de março nos sites castradf.com.br e sema.df.gov.br.

As cirurgias estão programadas para ocorrer entre os dias 11 de março e 11 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Praça da Cidade, em frente à Administração Regional da Estrutural.

Antes do procedimento, os animais selecionados passarão por exames pré-operatórios, como hemograma e eletrocardiograma. Estes exames são gratuitos e têm como objetivo garantir que cães e gatos estejam em condições adequadas para a castração.