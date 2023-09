DF conquista o segundo lugar na natação das Paralimpíadas Escolares

As medalhas foram distribuídas entre várias categorias e provas no Centro Integrado de Educação Física, na última sexta-feira (1º)

O Distrito Federal conquistou o segundo lugar no pódio do quadro geral de medalhas das Paralimpíadas Escolares 2023 na natação. Ao longo dos cinco dias intensos de competição no Clube do Exército, os atletas conquistaram 34 medalhas na modalidade, demonstrando seu comprometimento e dedicação ao esporte. Na classificação final, o DF ficou em quarto lugar.

As medalhas foram distribuídas entre várias categorias e provas no Centro Integrado de Educação Física, na última sexta-feira (1º). O técnico da equipe de natação do Centro Olímpico do DF, João Paulo Machado, recebeu o troféu no momento do anúncio dos vencedores e expressou seu orgulho e satisfação com o desempenho de seus atletas. “Esta conquista é o resultado de anos de trabalho árduo e determinação por parte dos nossos jovens atletas. Eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos para chegar até aqui, e estou orgulhoso do que alcançamos juntos”, diz, confiante.

Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2006, com exceção de 2008 e 2020, as Paralimpíadas Escolares são consideradas o maior evento esportivo do mundo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar. Pelo segundo ano consecutivo, a competição é composta por três fases regionais e uma nacional, que será realizada em São Paulo, no mês de novembro.

Os jovens brasilienses são exemplo de determinação e paixão pelo esporte. Nas águas da piscina de Brasília, Pedro Macedo, um nadador com deficiência visual, provou que a determinação e o talento podem superar qualquer obstáculo. “Sinto que a minha trajetória está servindo como uma inspiração não apenas para o mundo esportivo, mas para todos que estão à minha volta”, afirma. O atleta faz treinamentos constantes na Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe) e conquistou quatro medalhas durante as competições da etapa regional, além de garantir a vaga na etapa nacional.

Confira a classificação final nas Paralimpíadas Escolares 2023

→ 1º: Minas Gerais

→ 2º: Mato Grosso do Sul

→ 3º: Goiás

→ 4º: Distrito Federal

→ 5º: Rondônia

→ 6º: Mato Grosso

→ 7º: Amazonas

→ 8º: Tocantins

→ 9º: Roraima

→ 10º: Bahia

→ 11º: Acre

→ 12º: Piauí.

*Com informações da Agência Brasília