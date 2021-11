DF aguarda Ministério para definir detalhes sobre dose de reforço

Ministério anunciou hoje ampliação da terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais. Secretaria de Saúde do DF segue se baseando no PNI

Após o Ministério da Saúde anunciar nesta terça-feira (16) que ampliará a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para cidadãos com 18 anos ou mais, a Secretaria de Saúde declarou que aguarda a pasta para definição dos próximos passos. Segundo o Ministério, poderão receber a terceira dose aqueles cidadãos que tomaram a D2 há pelo menos cinco meses. A Secretaria declarou que aguarda o Ministério enviar ofício com diretrizes e orientações sobre a ampliação. "A Secretaria de Saúde continua alinhada ao Ministério da Saúde no que diz respeito às orientações do Programa Nacional de Imunização (PNI). Dessa forma, a pasta aguarda o recebimento de um ofício com diretrizes e orientações do órgão federal para iniciar a aplicação da dose de reforço na população com 18 anos ou mais que tomou a segunda dose ou dose única há pelo menos 5 meses", diz. A pasta encerra a nota prometendo informar com antecedência a data de início da aplicação da terceira dose.

Ministério autoriza dose de reforço para população adulta Janssen Durante a entrevista coletiva marcada para anunciar a ampliação da dose de reforço, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aproveitou para esclarecer questões relacionadas à Janssen. Esta vacina previa a aplicação de uma única dose para imunização completa. Contudo, Queiroga declarou que, "é necessária essa proteção adicional". Sendo assim, quem recebeu a vacina deste imunizante terá que receber a segunda dose. A secretária-extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, disse que o intervalo entre uma dose e outra da Janssen será de oito semanas, e que esta segunda dose começará a ser aplicada no Brasil a partir da próxima sexta-feira (19). Na semana passada, o Brasil recebeu um lote de 1 milhão de vacinas deste imunizante. Somente depois da aplicação da segunda dose, os cidadãos que receberam vacina da Janssen poderão tomar a dose de reforço anunciada hoje. "A sequência é: completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço preferencialmente com uma vacina diferente", explicou. Em alguns estados e no Distrito Federal, a vacina da Janssen foi aplicada preferencialmente em profissionais da Educação, uma vez que havia pressão para o retorno ao ensino presencial.