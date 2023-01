DF abre edital para quem deseja abrir seu próprio negócio

Ao todo, são 75 vagas para ingresso no maior programa de pré-incubação do País

As inscrições para ingressar no programa de pré-incubação de negócios do Distrito Federal – o CocreationLab DF – abrem nesta quinta-feira (26). O programa, que está na quarta edição, é uma iniciativa da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF), com apoio da Finatec, UnB, IFB e Sebrae DF e utiliza a metodologia TXM (Think, Experience, Manage) para ajudar a tirar ideia do papel e transformá-las em negócios, por meio de mentorias, workshops, palestras e outras ativid

Qualquer pessoa pode se inscrever. É necessário preencher o formulário e informar qual é a sua ideia. Todos os participantes passarão por uma seleção, que irá escolher as 75 com maior potencial para se transformarem em negócios. O programa já ajudou a formar 114 empresas de economia criativa no DF. “Os mais de 100 projetos desenvolvidos nas primeiras turmas comprovaram a importância de implementar um programa de pré-incubação como o Cocreation Lab no Distrito Federal. A expectativa para os empreendimentos da próxima turma está alta”, diz a Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UnB, Marileusa Chiarello.

As atividades são divididas em cinco polos: Campus Samambaia/IFB; Faculdade Gama da Universidade de Brasília (FGA/UnB); Universidade de Brasília Edifício CDT/UnB; Instituto Federal de Brasília – Campus São Sebastião e Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC. Marileusa Chiarello, Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UnB.

Como participar:

Acesse o site: inscrever.txm.business

Clique em “Acesse o edital 2023-01”

Leia as instruções e preencha os campos com as informações sobre o seu projeto

Dúvidas: [email protected]