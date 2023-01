Confira a lista de 1.500 convocados para o RenovaDF

O RenovaDF forma aprendizes para a qualificação e recuperação de espaços públicos | Foto: Renato Araújo/Agência Brasília

Saiu a lista de convocados do RenovaDF. Os candidatos chamados nesta primeira convocação de 2023 devem comparecer a uma das agências do trabalhador até sexta-feira (27), das 8h às 17h, e no dia 28 (sábado), das 8h às 12h, para efetivação da matrícula, com os seguintes documentos originais:

a) Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF);

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), última página e posterior em branco ou digital impressa;

c) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho.

Caso o candidato convocado não compareça na data determinada ou não apresente qualquer dos documentos comprobatórios, será automaticamente desclassificado. Havendo desclassificação de candidatos ou não preenchimento de todas as vagas, serão convocados os alunos do cadastro reserva.

Sobre o programa

O RenovaDF consiste em um programa de qualificação profissional realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), em parceria com as administrações regionais, com cursos de iniciação profissional aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), com duração de 240 horas (três meses), e quatro horas diárias de atividades.

Os alunos do RenovaDF recebem capacitação profissional, com noção básica na área de construção civil e aulas de forma presencial; e, enquanto se qualificam, recuperam os espaços públicos da cidade, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol e vilas olímpicas. Recebem kit uniforme com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual (EPI), lanche e bolsa-benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Segundo números da Sedet, aproximadamente 1.200 espaços públicos foram recuperados por homens e mulheres do RenovaDF desde 2021. Locais de grande circulação de pessoas, como centros olímpicos e paralímpicos (COPs), e de veículos, como o Buraco do Tatu, já ganharam melhorias pelas mãos dos aprendizes.

Quinze cidades foram contempladas até o momento: Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia, Estrutural, Gama, Guará, Itapoã, Planaltina, Plano Piloto, Riacho Fundo, São Sebastião, Samambaia, Sobradinho, Vargem Bonita e Varjão.

Endereços das agências do trabalhador:

→ Agência Plano Piloto I – Térreo

Tel: 3773-9482/3773-9484

SEPN 511, Bloco A, Térreo – Asa Norte

→ Agência Taguatinga

Tel: 3773-9499

C4 Lt. 03, Av. das Palmeiras

→ Agência Ceilândia

Tel: 3773-9363

QNM 18/20, Bl. B

→ Agência Brazlândia

Tel: 3773- 9362 /3773-9492/3773-9493/3773-9494

SCDN Bl. K Lj. 01/05

→ Agência Estrutural

Tel: 3773-9443 / 3773-9361

Área Especial 09 – Setor Central – Estrutural – DF

→ Agência Gama

Tel: 3773-9446 / 3773-9374

AE S/N Setor Central ADM

→ Agência Itapoã

Tel: 3773-9360

AE N° 04, Qd 378, Conjunto A, Del Lago, Itapoã

→ Agência Planaltina

Tel:3773-9595 / 3773-9366

Av. Uberdan Cardoso Qd. 101 A/E Adm. Regional

→ Agência Recanto das Emas

Tel: 3773-9364

Qd. 602 – Área Especial

→ Agência Riacho Fundo II

Tel: 3773-9555 / 3773-9375

QC 1 Conj. 05 Lt 02 (Prox. Adm. Regional)

→ Agência Samambaia

Tel: 3773-9367

QN 303 Conj. 01 Lote 03 – Samambaia Sul (ao lado Correios)

→ Agência Santa Maria

Tel: 3773-9583 / 3773-9358

QCE 01, Conj. H Área Especial Galpão Cultural 09

→ Agência São Sebastião

Tel: 3773-9368

Quadra 104, conjunto 05, lote 09 – Setor Residencial Oeste

→ Agência Sobradinho

Tel: 3773-9580 / 3773-9369

Qd. 08 Área Especial 03.

*Com informações da Agência Brasília