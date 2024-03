DF-140 alcança 10 km duplicados no Jardim Botânico

A demanda é antiga e o trecho compreende uma das etapas das obras de duplicação da rodovia que conecta a região administrativa ao Entorno

O nosso acesso residencial ao condomínio Mônaco foi entregue pelo Governo do Distrito Federal (GDF) a população do Jardim Botânico nesta quinta-feira (14). A demanda é antiga e o trecho compreende uma das etapas das obras de duplicação da rodovia que conecta a região administrativa ao Entorno, por onde passam, diariamente, 20 mil motoristas.

Até o momento, já foram entregues 10 dos 14,8 km previstos na ampliação e readequação da via. O investimento do GDF na obra viária supera R$ 20 milhões e os serviços são executados por empresa contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER).

O secretário de Governo (Segov), José Humberto Pires de Araújo, visitou o novo acesso ao condomínio e ressaltou que o objetivo da obra viária é trazer mais segurança para os motoristas e condôminos. “Tivemos algumas dificuldades, mas todas foram superadas e retomamos os trabalhos em ritmo acelerado. Esse trecho entregue hoje é fundamental para os moradores do condomínio, vai dar uma fluidez muito grande à via”, enfatiza.

Por se tratar de uma obra de grande extensão, alguns desafios surgiram ao longo da execução, como a necessidade de remanejamento de redes de água, esgoto e energia, além de interferências fundiárias e condições climáticas adversas, agravadas pelo período chuvoso que assola o DF nos primeiros meses do ano. Em função dos obstáculos, as atividades precisaram ser paralisadas temporariamente.

Com a conclusão de mais esta etapa, o foco de atuação das equipes será direcionado para os quase 5 km restantes. “Temos que adaptar o projeto para aproximar a estrada das residências e chácaras; poderemos avançar nesse pedaço restante, que é o último da obra, e aí é só questão de acabamento para que a gente possa entregar essa obra tão esperada para a comunidade”, prossegue o titular da Segov.

O novo acesso já vinha sendo utilizado pelos moradores desde o início da semana, antes da entrega oficial, e já mostrou a eficácia da obra. “Estamos usando-o há pouco tempo, mas a gente sente de imediato a diferença; vai facilitar muito nossa vida. Com certeza, traz mais segurança, especialmente com as sinalizações feitas, que são imprescindíveis”, avalia Pedro Augusto Pereira, 62 anos, residente do condomínio.

O também condômino Eudney Maia, 65, endossa os elogios do vizinho: “O fluxo de trânsito cresceu muito na região e, em determinados momentos do dia, era bastante difícil cruzar a pista para acessar o condomínio. Esse balão vai realmente facilitar, trazendo mais segurança e rapidez”.

Expansão e investimento

O presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior, explica que a duplicação da DF-140 visa atender à demanda de veículos da região, que registrou grande adensamento urbano. “Brasília, hoje, cresce para esse lado aqui, para a região do chamado Tororó. Aqui é uma importante saída para Goiás, uma área essencial para o DF e que está crescendo muito rápido”, diz.

Ele lembra que, além da duplicação da DF-140, os moradores do Jardim Botânico também serão beneficiados com a construção do viaduto no km 27,2 da DF-001, na altura do balão da antiga Esaf, também sob execução do DER.

“Uma obra viária nunca é única, ela é sempre complementada por outras intervenções. Temos escutado que a obra do viaduto está parada, mas não está. Ela segue em plena atividade, com a execução da fundação. Hoje mesmo temos grandes guindastes trabalhando lá. Procuramos interferir o mínimo no trânsito e no conforto das pessoas”, completa.

Com investimento de R$ 33,5 milhões, a construção do viaduto vai desafogar o trânsito na região. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na colocação das estacas. “Estamos terminando esta etapa e começando a drenagem em tunnel liner, com escavações gerais para a execução das linhas de tirantes. Nos próximos dias, iniciaremos o remanejamento das redes elétricas e de água e os serviços de guard rail”, detalha Keila Regina Bento de Oliveira Pereira, engenheira responsável pela obra.

