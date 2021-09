‘Devemos caminhar juntos pela democracia’, diz Ibaneis após reunião com governadores

Após a reunião, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a democracia é inegociável e tudo pode ser resolvido com diálogo

Guilherme Gomes e Catarina Lima

Na manhã desta quinta-feira (2), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), coordenou mais uma reunião do fórum dos governadores. A conversa contou com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM) e tem o objetivo de defender a democracia, dados os embates entre os três Poderes nos últimos tempos. “Existe uma unanimidade que devemos caminhar juntos pela democracia”, afirmou Ibaneis Rocha após a reunião.

A primeira reunião dos governadores aconteceu no dia 23 de agosto. Na reunião de hoje, além da pauta da democracia, os governadores também trataram da necessidade de integração entre o poder central, estados e municípios para enfrentamento à pandemia de coronavírus, com ações preventivas à variante delta, presente em quase todas as unidades federativas

“Temos um reflexo muito ruim na economia, encarecimento de preços dos produtos. Buscamos dissipar o ambiente […] discutimos pautas de interesses dos estados e pautas como a reforma do imposto de renda e precatórios. O principal é a defesa das questões sanitárias da Covid”, disse o governador Ibaneis Rocha.

O governador do DF se mostrou preocupado com o andamento da vacinação e disse que vai conversar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre os contratos de vacinas. “Queremos evitar uma corrida de estados e municípios pela vacina. Queremos a renovação dos contratos que vencem agora em setembro para assim a população do brasil ser vacinada até o final do ano […] a reunião foi bastante produtiva”, finalizou Ibaneis

Além do governador do DF, estavam presentes na reunião desta quinta os governadores Renato Casagrande (ES), Reinaldo Azambuja (MS), Helder Barbalho (PA), Romeu Zema (MG) e Wellington Dias (PI).

‘Não se negocia democracia’

Após a reunião, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a democracia é inegociável e tudo pode ser resolvido com diálogo. “Não se negocia a democracia. Democracia é uma realidade, Estado de Direito é uma realidade, a sociedade já assimilou esses conceitos e esses valores nacionais”, afirmou.