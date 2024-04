Detran recebe reforço de 65 servidores para atividades administrativas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, nesta quarta-feira (10), a nomeação de 65 servidores do Departamento de Trânsito (Detran-DF) para atividades administrativas. Estiveram presentes no momento a vice-governadora Celina Leão (PP) e o diretor-geral do departamento, Takane do Nascimento.

Os novos profissionais serão admitidos assim que a nomeação for publicada no Diário Oficial do DF (DODF) e vão reforçar o quadro de aproximadamente 1,2 mil servidores do Detran-DF.

“Seguimos reforçando nossos quadros, e esses servidores serão essenciais para o bom funcionamento do Detran-DF. As nomeações têm sido feitas com muita responsabilidade, de acordo com o orçamento e dentro das nossas possibilidades, e pensando sempre no melhor atendimento à população”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

Segundo o diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento, os nomeados vão atuar em todas as atividades administrativas. “Eles vão para os nossos núcleos de atendentes, para a área de Diretoria de Tecnologia da Informação, a Diretoria de Engenharia, toda essa parte administrativa. É um reforço muito bem-vindo e o governador teve sensibilidade com o Detran-DF ao fazer essas nomeações. Temos uma necessidade grande de mão de obra, de material humano para prestarmos um serviço de qualidade à população”, explica.

Conquistas

Os servidores do Detran-DF já foram beneficiados com outras medidas, entre elas a instituição da Gratificação da Carreira Atividades de Trânsito (GCAT) e da Gratificação de Compensação Orgânica (GCO) para os servidores da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito.

O GDF também atualizou os valores da parcela de complementação do auxílio-alimentação dos servidores das carreiras de Atividades de Trânsito e de Policiamento e Fiscalização de Trânsito e demais carreiras do órgão.

