Novo desvio na Estrada Parque Aeroporto a partir de terça (28)

A operação começa às 9h desta terça-feira (28), implantando bloqueio para motoristas que saem do Lago Sul, pela Estrada Parque Dom Bosco

Um novo desvio na Estrada Parque Aeroporto será feita, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) fará a interdição de duas alças de acesso à Estrada Parque Aeroporto (Epar/DF-047). A operação começa às 9h desta terça-feira (28), implantando bloqueio para motoristas que saem do Lago Sul, pela Estrada Parque Dom Bosco (DF-025), em direção ao Plano Piloto.

O ajuste viário será feito na altura do Km 3 da Epar e permitirá a sequência do cronograma da obra de duplicação da rodovia. Com a intervenção, cerca de 20 mil motoristas que seguem diariamente do Lago Sul pela EPDB com destino ao centro de Brasília acessarão o desvio de aproximadamente 80 m localizado cerca de 300 m depois das alças interditadas na DF-047. A previsão é que o bloqueio do trecho dure 90 dias.

A obra

Os trabalhos no trecho de aproximadamente 1,8 km em que serão construídas as novas faixas de rolamento começaram em junho de 2020, abrangendo a Estrada Parque Dom Bosco (EPDB/ DF-025) e a Estrada Parque Guará (EPGU/ DF-051), entre o antigo Balão Dona Sarah Kubitschek e o viaduto Camargo Corrêa.

O contrato, no valor aproximado de R$ 12 milhões, inclui nos serviços a construção de ciclofaixas, ciclovia e a execução da sinalização vertical e horizontal, além da instalação de uma barreira de concreto New Jersey na extensão do trecho.

Com as novas faixas, a capacidade de fluxo da via será melhorada em 70%. “Ali existe um estreitamento de pistas, e a construção de novas faixas vai proporcionar uma maior fluidez e segurança no trânsito”, informa o superintendente de obras do DER, Cristiano Alves Cavalcante. Quando concluída, a obra vai beneficiar cerca de 100 mil motoristas que passam pelo local todos os dias.

*Com informações da Agência Brasília