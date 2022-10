Neoenergia promove treinamento de segurança com agentes do Detran

Esses profissionais agora se tornam multiplicadores dentro de seus órgãos de origem, promovendo atuações seguras neste escopo

A Neoenergia Brasília concluiu um treinamento com 40 servidores do Detran na última quinta-feira (6). O curso foi realizado em duas turmas na Unidade Territorial de Distribuição Taguatinga.

O treinamento, teórico e prático, foi conduzido por Arthur Franklin, gerente de Operações da Neoenergia Brasília, e Clécio Viegas, colaborador da Gerência de Saúde e Segurança.

Ao longo do curso, os expositores apresentaram dados estatísticos sobre acidentes elétricos, riscos, dicas de segurança, além de ações, programas e troca de experiencias em situações do cotidiano das equipes.

COMUNIDADE SEGURA

Coordenado pela Gerência de Saúde e Segurança, dentro do programa Comunidade Segura, o curso faz parte de um conjunto de ações que reforçam a parceria da Neoenergia Brasília com as forças de segurança.

O objetivo é garantir amplo conhecimento sobre a atuação segura desses agentes públicos em emergências que envolvam a rede elétrica e, consequentemente, o risco de choque elétrico.

Foto: Divulgação

Esses profissionais agora se tornam multiplicadores dentro de seus órgãos de origem, promovendo atuações seguras neste escopo, tanto para as corporações quanto para a população do Distrito Federal.