Inscrições para o concurso do Detran/DF começam nesta segunda (10)

Os cadastros podem ser feitos a partir das 10 horas e vão até o dia 8 de novembro. Certame oferece 366 vagas para analistas e técnicos

Gabriel de Sousa

[email protected]

A partir das 10 horas desta segunda-feira (10), os concurseiros podem se inscrever no concurso público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). O certame oferece 366 vagas, sendo 240 para técnicos e 126 analistas de trânsito. O prazo de inscrições vai até às 23 horas do dia 8 de novembro.

Os cadastros devem ser feitos no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do concurso, através do link.

Até o dia 9 de novembro, os concurseiros que desejarem participar da seleção para técnicos deverão efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 80, enquanto que os pretendentes ao posto de analistas deverão pagar R$ 90. Não é mais possível solicitar a isenção das quantias.

De acordo com o edital, os técnicos, que precisam apenas ter um nível de ensino médio, receberão uma remuneração inicial de R$ 4.650. Já os analistas, que necessitam de um diploma superior, terão salários-base de R$ 6.437,50. Além disso, ambos os cargos terão direito a outros benefícios, como gratificação pela carreira, auxílio-alimentação e ressarcimento para o transporte.

Provas serão em dezembro

As primeiras avaliações para o Detran/DF devem ser aplicadas no dia 11 de dezembro deste ano, com horários distintos para os dois cargos. Os técnicos terão até quatro horas para realizar uma prova objetiva, já os analistas terão também que realizar um teste discursivo, totalizando quatro horas e meia de avaliação.

A prova objetiva dos dois cargos terá 60 questões, sendo 30 questões básicas e 30 de conhecimentos específicos. Conforme explica o edital, é necessário que o candidato tenha mais de 50% de aproveitamento para continuar na disputa pela nomeação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prova discursiva dos analistas terá caráter classificatório e eliminatório, e será avaliado em uma escala de 0 a 30 pontos, sendo que é preciso ter mais de 15 pontos para continuar concorrendo. Somente serão corrigidas as avaliações dos candidatos que tiveram alcançado o aproveitamento mínimo necessário na prova objetiva, tendo também que estar “classificados dentro do limite”.

Os resultados finais da prova objetiva e discursiva devem ser divulgados no dia 11 de fevereiro do ano que vem. Já a lista de aprovados no concurso do Detran/DF deve ser publicada no dia 11 de abril do ano que vem, no site da banca IBFC.