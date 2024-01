Detran intensifica ações de controle de trânsito no período de chuvas

“Neste momento de alerta máximo, o Detran estará presente nas regiões mais críticas para melhorar a mobilidade”, afirma o diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento

Após dias de intensas chuvas e a declaração de estado de alerta, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) decidiu intensificar as ações de fiscalização e controle de tráfego nas áreas mais propensas a alagamentos e riscos de acidentes.

Equipes de fiscalização dispostas em veículos, motocicletas e aeronave atuarão no controle do trânsito, orientarão os condutores que estejam se deslocando nas vias urbanas impactadas pelas chuvas e sinalizarão os locais que possam gerar riscos a pedestres e condutores.

Além do trabalho das equipes diretamente nas ruas, agentes de trânsito realizarão o monitoramento das vias pelas câmeras dispostas no Centro de Comando e Controle de Trânsito do Detran, bem como estarão presentes no Centro Integrado de Operações de Brasília para apoiar os demais órgãos do GDF nas ações de emergência.

“Neste momento de alerta máximo, o Detran estará presente nas regiões mais críticas para melhorar a mobilidade”, afirma o diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento.

O Detran orienta aos condutores que, ao visualizarem alagamentos ou grandes deslocamentos de água nas vias, não se arrisquem em trafegar no local, uma vez que é grande o risco a ocupantes dos veículos e de acidentes com outros usuários da via.

As informações são da Agência Brasília