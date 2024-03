Detran flagrou 87 motoristas embriagados no fim de semana

Durante as ações de policiamento e fiscalização, os agentes de trânsito realizaram 505 abordagens e 440 testes de etilômetro

Entre a noite da última sexta-feira (1º) e a madrugada desta segunda-feira (04), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 87 motoristas por embriaguez ao volante e pela recusa na realização do teste etilômetro. Um dos condutores ainda foi preso em flagrante por desacato.

Durante as ações de policiamento e fiscalização, os agentes de trânsito realizaram 505 abordagens e 440 testes de etilômetro, autuando 18 condutores inabilitados, 19 motociclistas com escapamentos irregulares nas motocicletas e registrando 121 autuações diversas. Ainda nas operações, 61 veículos foram removidos aos depósitos da autarquia.

“Mesmo com muitas chuvas no período noturno, foi possível realizar operações eficazes para retirar de circulação condutores embriagados que colocam, não só eles, mas várias pessoas em risco”, destacou o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Clever de Farias Silva.

As operações do tipo blitz ocorreram nas cidades de Taguatinga, Santa Maria, Samambaia, Lago Norte e Plano Piloto, contando com agentes em veículos e motocicletas operacionais, além da presença da equipe da aeronave do Detran-DF. A Polícia Militar do Distrito Federal deu apoio aos agentes para garantir a segurança nas operações.

