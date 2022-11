Detran fará operação especial durante a Copa

Ele lembra ainda que, em períodos festivos, as pessoas ficam mais eufóricas e, por vezes, até mais distraídas, aí se esquecem de usar o cinto

Durante a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) atuará em operação especial para manter a torcida em segurança na capital.

“Nosso objetivo é que o brasiliense torça e comemore bastante, sem colocar a segurança do tráfego em jogo. Para isso, vamos reforçar as ações de conscientização nas ruas, parques e bares; e intensificar as operações de fiscalização”, destaca o diretor-geral do Detran, Marcelo Portela.

O trabalho de conscientização, que já é feito diariamente pelas equipes de educação de trânsito do Detran-DF, vai ser intensificado durante o torneio, principalmente em dias de jogo da seleção brasileira. “Como em um jogo, onde todos os jogadores precisam conhecer e respeitar as regras, vamos reforçar a divulgação das leis de segurança no trânsito”, explica o diretor de Educação, Gustavo Amaral.

“Cada cidadão precisa se conscientizar que ele é um jogador importante na promoção do trânsito mais seguro. E seguir as normas é muito importante”, completa Amaral. Ele lembra ainda que, em períodos festivos, as pessoas ficam mais eufóricas e, por vezes, até mais distraídas, aí se esquecem de usar o cinto de segurança no automóvel ou atravessam a rua sem os devidos cuidados.

“Para evitar esses e outros comportamentos que colocam em risco a vida de cada um, nossos educadores estarão nas ruas, orientando pedestres, ciclistas e condutores”, assegura Gustavo. “Mas é papel de todos suar a camisa em prol da segurança viária”, reforça.

Fiscalização

Devido à realização da Copa do Mundo, em especial os jogos da seleção brasileira, a Diretoria de Policiamento de Fiscalização de Trânsito dará início à Operação Boas Festas um pouco mais cedo este ano, nesta quinta-feira (24), se estendendo até o dia 1º de janeiro de 2023, para abarcar também as confraternizações e os festejos do Natal e do réveillon.

A operação se baseia no aumento efetivo no policiamento de trânsito e uma maior presença de viaturas de fiscalização em pontos de consumo de bebidas alcoólicas e de grande circulação de veículos e pessoas, como bares, clubes, boates, eventos festivos, shoppings, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação dos agentes consiste em trabalhar tanto de forma preventiva, com Pontos de Demonstração (PDs) e patrulhamentos, quanto de forma repressiva, por meio de pontos de bloqueios, além das ações de fluidez no trânsito, que ocorrerão de forma concomitante com as demais operações.

“A ingestão de bebida alcóolica é um dos principais fatores de risco dos acidentes de trânsito com vítimas fatais, sendo que há um considerável aumento do consumo no período festivo de fim de ano e em dias de jogos do Brasil na Copa. Por isso, nosso principal foco será o combate à direção sob influência de álcool, sem deixar de observar também outras irregularidades que trazem graves riscos de acidentes”, explica o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Wesley Cavalcante.

Para isso, estão previstas aproximadamente 1.320 operações de policiamento e fiscalização de trânsito, divididas em 120 operações do tipo blitz, 400 operações de patrulhamento, 800 operações de pontos de demonstração nas proximidades dos locais citados e outras operações integradas de segurança pública. Desta forma, há de se garantir mais segurança a todos os usuários das vias, não permitindo que as celebrações e confraternização deem espaço às tragédias no trânsito.