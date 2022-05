Detran-DF realizará ação educativa para motociclistas de entregas do DF

Em parceria com o iFood, o Detran-DF, realizará uma grande ação educativa para todos os entregadores do Distrito Federal

Em parceria com o iFood, o Detran-DF, realizará uma grande ação educativa para todos os profissionais que realizam entregas de produtos no Distrito Federal, com o tema “Comportamento de Trânsito”.

O início desta, e de outras atividades, está previsto no cronograma de ações para o Maio Amarelo 2022.

O evento acontecerá nesta quinta-feira (26), das 9h às 17h, no estacionamento do Detran Sede em formato de feira, contando com stands da Diretoria de Educação do Detran, da empresa iFood e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O iFood é uma plataforma de delivery de comida fundada no Brasil em 2011. Desde então tem expandido cada vez mais, sendo líder no setor na América Latina.

Suas entregas são feitas, principalmente, por condutores de motocicletas.

A atuação desses profissionais impacta diretamente no trânsito das cidades onde atuam, uma vez que o volume de entregas é bastante expressivo.

As dinâmicas nos estandes do iFood ocorrerão em turnos de 30 minutos cada, com 50 entregadores agendados previamente junto à plataforma.

Estima-se um total de 650 entregadores impactados pela ação.

Com informações de Ascom Detran-DF