Detran-DF apresenta projeto de comunicação inclusiva na 2ª Semana de Inovação da Egov

Foram apresentados dois projetos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), durante a 2ª Semana de Inovação, da Secretaria de Economia do DF (Seec), nesta quarta-feira (5), na Escola de Governo (Egov). Com o tema “Inovação e cuidado: propósitos que inspiram”, o Detran teve selecionados os trabalhos sobre a inovação de sistema de dados, com o Infovidas, e o projeto Libra tem Voz, como comunicação inclusiva para o público surdo.

O Infovidas é um sistema de painéis gráficos que aponta os locais de maior incidência de sinistro (acidente), a natureza mais frequente, número de vítimas e suas características, fatores de risco, além de dados de veículos e condutores envolvidos. “É uma importante ferramenta de planejamento estratégico, pois propicia uma atuação direta baseada em dados reais”, explicou a gerente de Estatística de Acidentes de Trânsito do Detran, Ticiana Sanford.

O outro projeto selecionado para a Semana de Inovação foi o Libras tem Voz, idealizado pela servidora da Assessoria de Comunicação do Detran Vanessa Olinto. Trata-se de uma seleção de vídeos curtos inclusivos (em Libras), produzidos e divulgados semanalmente nas redes sociais do Detran, com informações sobre serviços e dicas de trânsito.

Os vídeos são produzidos em Libras pelos servidores surdos Emanuel Andrade e Rogério Feitosa, do Detran e do Departamento de Estradas de Rodagens, respectivamente. Já a tradução para o português fica a cargo dos servidores do Detran Lizani Liz e Henrique Meira, ambos com vasta experiência em Libras.

Emanuel explica como se desenvolve o processo: “Os textos são selecionados pela Ascom [Assessoria de Comunicação], o material é estruturado para gravação de vídeos de no máximo um minuto e meio e nós traduzimos e gravamos em Libras. Os ouvintes traduzem para o português, e a Ascom do Detran faz a produção, edição e publicação dos vídeos nas redes sociais”.

O Detran quer reduzir as barreiras na comunicação ampliando o acesso aos serviços da área de trânsito, valorizando e respeitando as diversidades. Também apoia e incentiva inovações e modernizações para melhorar cada vez mais a prestação dos seus serviços.

