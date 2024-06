Via Sacra de Planaltina vira manifestação cultural

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados que aprovou projeto do deputado brasiliense Fred Linhares, que reconhece a Via Sacra de Planaltina como manifestação da cultura nacional. Na verdade, a Via Sacra de Planaltina é uma tradição que já conta com mais de 50 anos de história, celebrados recentemente com grande êxito.

Este evento, que acontece anualmente durante a Semana Santa e conta com a Via Sacra das Crianças, Domingo de Ramos, Santa Ceia e Via Crucis, reúne cerca de 100 mil pessoas, incluindo moradores locais, turistas e fiéis de várias regiões do país. É um momento de profunda reflexão e celebração cultural, que tem se consolidado como uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

“É emocionante ver como a fé e a arte se juntam nesta celebração que toca o coração de milhares de brasilienses e brasileiros. Por isso, reconhecer a Via Sacra de Planaltina como manifestação da cultura nacional é mais do que um ato legislativo, é um exercício de respeito à fé, à tradição e à união de um povo,” afirma o deputado Fred Linhares.