Desemprego em queda no Distrito Federal

O número de desempregados caiu de 291 para 283 mil em um ano no Distrito Federal. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) junto ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-DF) da Área Metropolitana de Brasília englobou as 33 regiões do Distrito Federal e mais algumas cidades do Entorno. Conforme o documento, a queda na taxa de desemprego no Distrito Federal foi de 1,1 ponto percentual (p.p).

A redução aconteceu entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022 e foi impulsionada pelo aumento do nível ocupacional. No total, 73 mil novos postos de trabalho foram criados nesse período.

Postos de trabalho

O índice de novos postos de trabalho foi superior à quantidade de pessoas Economicamente Ativas PEA. Ou seja, 64 mil pessoas ingressaram no mercado de trabalho, elevando a estimativa de pessoas ocupadas de 1.314 mil para 1.387 mil nos últimos doze meses.

Já o aumento na ocupação derivou do crescimento nos serviços, no comércio e reparação, na construção e na indústria de transformação; e, segundo a forma de contratação, do crescimento do salário no setor privado com e sem carteira assinada.

Taxa de participação

A taxa de participação considera trabalhadores com idade a partir dos 14 anos incorporados ao mercado de trabalho. Esse índice também teve um acréscimo ao passar de 64,0% para 65,5%.

Em janeiro deste ano, o mercado de trabalho do DF agregava 1.670 mil pessoas como ocupadas ou desempregadas, volume superior ao observado no mês anterior.