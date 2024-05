DER-DF assina convênio para adesão ao GDF Saúde

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) atendeu a uma antiga demanda dos servidores e assinou, nessa terça-feira (30), um convênio com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF (Inas) para a adesão ao GDF Saúde.

Os quase 3.500 servidores do DER-DF, dependentes e pensionistas têm à disposição, a partir de agora, os serviços médicos de uma ampla rede credenciada no DF e no Entorno, com mais de 2.450 prestadores de serviço entre hospitais, clínicas, laboratórios, associações e cooperativas médicas.

“Esta é uma ocasião muito importante. Celebramos hoje o nosso convênio com o DER-DF para a adesão dos servidores ao GDF Saúde, uma demanda que é histórica e finalmente estamos aqui, de braços abertos e prontos para recebê-los. Gostaria de, desde já, dar as boas-vindas aos servidores, aposentados e dependentes de cada membro do departamento”, comemorou a diretora-presidente do Inas, Ana Paula Cardoso.

“Hoje é também um dia muito feliz para o DER. Em uma fase que enfrentamos pandemias, dengue e outros males, você poder dar ao servidor a opção de escolher um plano que está se consolidando cada vez mais em Brasília, como o nosso GDF Saúde, é muito bom. Só tenho a agradecer por este projeto, que começou há dois anos e chega, agora, à etapa final da assinatura do convênio e adesão”, concluiu o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior.

Nas próximas semanas, os representantes do Inas irão à sede do Departamento para apresentar o plano e esclarecer as dúvidas dos servidores.

As informações são da Agência Brasília