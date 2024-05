Dengue: tendas de acolhimento atenderam 16 mil pacientes em um mês

Vivendo sua maior epidemia de dengue, o Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, no último mês, 11 tendas de acolhimento para pacientes com ou com suspeita da doença. Nos locais, que funcionam todos os dias e contam com estrutura semelhante à dos hospitais de campanha, foram atendidos mais de 16,7 mil brasilienses.

Somente nesta terça-feira (30), foram registrados 1.361 atendimentos, sendo 1.018 pacientes adultos e 404 crianças. Além disso, no período, 506 pessoas foram testadas e 16 foram transferidas para outras unidades da rede pública de saúde, em razão do agravamento do quadro clínico da doença.

A tenda com o maior número de assistências nas últimas 24 horas foi a de Planaltina, com 229 atendimentos, seguida pelo Paranoá (144), Taguatinga (134), Ceilândia (133), Samambaia (133), Varjão (133), Guará (121), Gama (120), Areal (119), Plano Piloto (118), e Vicente Pires (77).

A primeira das 11 unidades de saúde foi inaugurada em 11 de abril, no Guará. No último fim de semana, foram entregues os dois últimos espaços: no Varjão, no sábado (28) e no Areal, no domingo (29). As estruturas do Guará, Gama e Paranoá funcionam 24 horas, enquanto as demais recebem a população das 7h às 19h.

‌Ao todo, são 11 espaços em operação, onde a população tem acesso a exames e consultas, sendo três com funcionamento 24 horas e os demais com atividade das 7h às 19h. Em cada um deles, há mais de 60 profissionais da saúde para atender uma média de 150 pessoas por dia. As unidades estão espalhadas pelo Guará, Gama, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, Varjão e Areal.

‌As tendas funcionam diariamente, com estrutura semelhante à de hospitais de campanha e estão estrategicamente posicionadas próximo a hospitais regulares, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs) a fim de garantir um atendimento mais rápido aos pacientes sintomáticos da doença e, consequentemente, reduzir a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

‌Endereços e horários de funcionamento das novas tendas

‌Funcionamento 24 horas

→ Gama: estacionamento do Hospital Regional (HRG)

→ Guará: em frente à UBS 1

→ Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste

‌Funcionamento das 7h às 19h

→ Plano Piloto: estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

→ Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

→ Varjão: atrás da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1

→ Taguatinga: estacionamento do ambulatório do Hospital Regional (HRT)

→ Planaltina: na policlínica da região

→ Águas Claras: estacionamento da UBS 1 do Areal

→ Ceilândia: estacionamento do Hospital Regional (HRC)

→ Samambaia: estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 7

As informações são da Agência Brasília