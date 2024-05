Carro acerta poste no Recanto das Emas e motorista é transferida para hospital

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência no começo da manhã desta terça-feira (1º) e deslocou três viaturas para a quadra 303 do Recanto das Emas, em frente ao antigo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Chegando ao local da emergência, a equipe de socorro deparou-se com um Fiat Pálio, de cor azul, que havia acabado de colidir contra um poste de iluminação pública. A condutora, a jovem K. M. N. S, de 23 anos, foi atendida por nossos socorristas e transportada, consciente e orientada, para o Hospital Regional de Taguatinga, queixando-se de dores na região do tórax.

A passageira do veículo, a jovem L. L. D. S, de 15 anos, também foi levada para o hospital, consciente e orientada, apresentando sangramento no nariz. As guarnições usaram pó de serragem na pista, devido o vazamento de óleo do automóvel.

Foi solicitado apoio da Neoenergia, tendo em vista que o poste havia sido danificado e a via precisou ser interditada para a realizar o atendimento. A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local.

Não foi tomado o conhecimento sobre a dinâmica do acidente.