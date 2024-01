Dengue: tendas são portas extras de atendimento

Instaladas em nove Regiões Administrativas, medida coloca em prática estratégia que amplia assistência a pessoas com a doença

Os sintomas de Irene Pereira Meira, 66, começaram na terça-feira (23), de forma repentina. Após o almoço, ela se deitou para cochilar e, quando despertou, sentiu o corpo pesado e muitas dores. Bem informada, suspeitou que poderia ser dengue.

Ao buscar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sinais leves da doença, Irene foi direcionada a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Mas o filho lembrou da nova forma de atendimento disponibilizada pela rede: as tendas de hidratação. “Aqui no espaço do Recanto das Emas, fiz o teste, que deu positivo, e o médico me colocou imediatamente para tomar soro na veia”, conta. A medicação intravenosa leva em média 40 minutos para ser administrada e o paciente consegue sentir melhoras em pouco tempo. “Estou sem enjoos e já consigo me alimentar”, acrescenta.

Dados, triagem e teste

Assim como Irene, diversas pessoas têm buscado as tendas de atendimento para casos suspeitos de dengue. No local, uma equipe da Secretaria de Saúde (SES-DF) colhe os dados pessoais e encaminha o usuário à triagem, na qual são verificados os sinais vitais e os sintomas. Em seguida, os testes rápidos de dengue são realizados, cujos resultados levam de 15 a 25 minutos para saírem.

Os casos positivos leves são tratados na própria tenda por um médico que avalia a necessidade de exames ou medicações adicionais; os negativos são direcionados à UBS de referência, munidos de orientações para complementar os cuidados.

No manejo clínico, os testes positivos recebem classificações em grupos: A e B – sintomas leves -, tratados na tenda; e C e D – mais graves -, direcionados a portas de urgência.

Sintomas graves

Pacientes que apresentem sinais mais severos da doença são transportados às UPAs ou aos hospitais em ambulâncias. Foi o caso do morador do Recanto das Emas Ray Moura da Silva. Ele se dirigiu à tenda com a mãe, Cássia Moura da Silva, 46, apresentando, além dos sintomas comuns, sangramento nasal. “O Ray já estava muito fraco e começou a sangrar demais pelo nariz, sem parar. Então, a médica da tenda pediu para encaminhá-lo até o pronto-socorro”, detalha a mãe.

Porta extra

O governo do Distrito Federal, por meio da SES-DF, instalou tendas de acolhimento a pacientes com suspeita de dengue em nove administrações regionais: Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Sobradinho, São Sebastião, Estrutural, Recanto das Emas, Brazlândia e Santa Maria. Os espaços funcionam todos os dias, das 9h às 19h.

“Cabe ressaltar que as tendas são pontos de apoio. Isso quer dizer que todas as UBSs continuam a atender casos de dengue, inclusive com aumento das salas de hidratação. Lembro ainda que há diversas unidades funcionando também em horário estendido”, reforça o diretor regional de Atenção Primária da SES-DF, Julio Leite.