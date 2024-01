2ª etapa do Circuito Candango de Corridas de Rua será em março

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site Brasil Corridas. Saiba como vai funcionar o circuito, que tem percursos de 3, 5 e 12 km

A segunda etapa do Circuito Candango de Corridas de Rua já tem data marcada e acontecerá no dia 3 de março, a partir das 7h, no Pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping. Com duas categorias, caminhada e corrida, o torneio terá três percursos de 3 a 12 km. As inscrições estão abertas até 28 de fevereiro, pelo site Brasil Corridas no valor de R$79,90.

A 2ª etapa do Circuito Candango de Corridas de Rua é uma parceria entre o Instituto Cerrado Livre e a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. “Este é um projeto que traz inclusão social de atletas amadores e profissionais. Uma oportunidade para o brasiliense que ama uma boa corrida de rua. Esperamos que esta etapa seja ainda melhor que a primeira”, destaca André Rangel, presidente do Instituto.

São esperadas 2 mil pessoas na corrida e podem participar pessoas a partir de 14 anos. Os três primeiros colocados nos percursos de 5 km, 12 km e 12 km PCD receberão premiação em dinheiro. Haverá ainda premiação em troféu por faixa etária na modalidade 12 km geral masculino e feminino. Mais informações estão disponíveis no Instagram pelo perfil @circuitocandango.

Serviço: 2ª etapa do Circuito Candango de Corridas de Rua

Quando: 3 de março, com largada às 7h

Onde: Largada e chegada no Pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping

Inscrições: Brasil Corrida até 28 de fevereiro

Mais informações: Instagram (@circuitocandango)