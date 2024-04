Dengue: nova tenda do Guará terá atendimento 24h

A nova tenda de acolhimento de pacientes com dengue do Guará terá atendimento 24 horas e começará a funcionar nesta quinta-feira (11), às 7h. Essa é uma das 11 tendas que serão entregues à população ainda neste mês de abril. As próximas serão as unidades do Gama, Paranoá e Planaltina, com previsão de funcionamento até o dia 21 de abril, de acordo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

As estruturas atuarão como hospitais de campanha, próximos a unidades de saúde, como hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e UBSs, com o objetivo de desafogar os hospitais e acelerar o atendimento aos pacientes.

A nova tenda terá capacidade para atender até 150 pacientes diários. Ampla e dividida, a tenda terá consultórios, espaço de triagem, salas de medicação e equipamentos essenciais, incluindo aparelhos de ar-condicionado para a climatização do ambiente. Toldos de revestimento também foram instalados. Eles darão a proteção necessária aos pacientes e profissionais de saúde que utilizarão esses espaços.

A secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, reforça que todas as UBSs continuarão a atender casos de dengue, com aumento das salas de hidratação, e que as tendas serão pontos extras de atendimento. “Somados às tendas já existentes, os novos pontos irão evitar que a população se desloque a um hospital para conseguir atendimento. Isso reflete em uma resposta mais rápida aos sintomas”, explica Lucilene Florêncio.

A ampliação da oferta de atendimento especializado faz parte das medidas emergenciais adotadas pelo GDF no enfrentamento à epidemia de dengue. A gerente da UBS 1 do Guará, Rosineide Antunes, afirma que a estrutura irá desafogar os atendimentos na unidade. “Estamos sobrecarregados em razão do aumento dos casos de dengue. Trata-se de uma ajuda muito bem-vinda, em um momento em que os casos seguem em alta”, afirma.

Atendimento

O atendimento dos pacientes será feito por uma equipe selecionada pelo vencedor do edital de chamamento público para a formação do convênio. Além de uma equipe própria, a instituição responsável fornece toda a parte estrutural, além de insumos e medicamentos.

A tenda terá um coordenador, três médicos (entre esses, um pediatra), um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, dois técnicos de laboratório, um especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico), dois apoios administrativos, um farmacêutico, além de pessoal de limpeza e de segurança.

Por todo o DF

Desde o início do ano, o DF conta com nove tendas de hidratação, espalhadas por várias regiões do DF: Sol Nascente, Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho. Como suporte à assistência nas UBSs, entre 20 de janeiro e 14 de abril, os espaços atenderam mais de 63 mil pacientes, uma média de 1,2 mil por dia.

Confira onde serão instaladas as novas tendas de acolhimento a pacientes com sintomas de dengue:

Com funcionamento 24h

→ Guará: em frente à UBS 1

→ Gama: estacionamento do Hospital Regional do Gama (HRG)

→ Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste (HRL)

Com funcionamento diário, das 7h às 19h

→ Planaltina: estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRP)

→ Plano Piloto: estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

→ Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

→ Taguatinga: estacionamento do ambulatório do Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

→ Águas Claras: estacionamento da UBS 1 do Areal

→ Ceilândia: estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

→ Samambaia: estacionamento da UBS 7

→ Varjão: atrás da UBS 1.

As informações são da Agência Brasília