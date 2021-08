Delta: DF registra 48 novos casos; total é de 173

Mesmo com o aumento, não foram registradas novas mortes, mantendo os número em quatro mortes confirmadas pela variante

O Distrito Federal registrou, nesta semana, mais 48 casos da variante Delta da Covid-19. Segundo o subsecretário adjunto de Gestão em Saúde, Arthur Siqueira, o número total já chega em 173.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26), o subsecretário informou que a Secretaria de Saúde analisou 98 amostras, sendo que 50 deram positivos para Gama e 48 para a Delta, que é considerada mais transmissível.

Mesmo com o aumento, não foram registradas novas mortes, mantendo os número em quatro mortes confirmadas pela variante, quatro por outros motivos e duas em investigação.

17 anos

De terça a quinta-feira (24-26), metade dos jovens com 17 anos sem comorbidades se imunizaram contra a covid-19. Segundo o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, 24.401 adolescentes se vacinaram no período, sendo que calcula-se que existam cerca de 48 mil pessoas na faixa.

Apenas no primeiro dia de vacinação, a capital vacinou 15,9 mil adolescentes. Além dessas aplicações, mais 22.276 pessoas tomaram a segunda dose dos imunizantes.

Ainda de acordo com Rocha, também nesta quinta o Governo do Distrito Federal (GDF) recebeu 25.150 primeiras doses dos imunizantes, sendo 5.850 da Pfizer. Ainda não sabemos se essas doses serão para os adolescentes devido a necessidade da dose de reforço. Vamos aguardar instruções do ministério, mas a dose de reforço pode afetar a imunização de adolescentes, pois ela também será com a Pfizer”, concluiu o secretário.