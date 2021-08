Adolescentes jogam caixa com vacinas contra a covid-19 no chão

O outro foi apreendido por cidadão que estavam no local e depois entregues à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)

No início da tarde desta quinta-feira (16), dois adolescentes jogaram caixas com vacinas contra a covid-19 e insumos no chão após não conseguirem se imunizar. O caso ocorreu no ponto de vacinação no Centro Olímpico de Planaltina.

Segundo o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, um dos adolescentes estava supostamente armado e teria agredido as enfermeiras da unidade.

Segundo testemunhas, um dos jovens conseguiu fugir após o ato. O outro foi apreendido por cidadão que estavam no local e depois entregues à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

“Dois adolescentes ficaram irritados após pegarem fila para vacinação e quando chegou a vez deles não estava na idade. Causaram tumulto no posto vindo a quebrar diversos frascos de vacina contra a Covid-19. Um menor foi apreendido e conduzido à DCA”, disse a corporação, em nota.

Aguarde mais informações.