Hospital realiza consultas oftalmológicas gratuitas nesta sexta

Especialistas atenderão costureiras e mulheres em situação de vulnerabilidade social que fazem parte do instituto Proeza. A ação é uma parceira entre o CBV- Hospital de Olhos e a Tecnótica

O CBV – Hospital de Olhos fará, nesta sexta, dia 27, a ação social “Ampliando visões e transformando vidas”, no Recanto das Emas. Alunas do curso de costura, além de mulheres que sofrerem violência doméstica que são amparadas pelo instituto Proeza, receberão atendimento oftalmológico gratuito. As empresas também vão oferecer um delicioso café da manhã e brindes especiais.

Na ocasião, especialistas do CBV farão consulta oftalmológica, além da verificação de grau. Já a Tecnótica fornecerá atendimento de aferição de medidas ópticas e a doação dos óculos para todas as participantes da ação. “Estamos muito felizes por fazer parte dessa proposta. Consideramos isso uma forma de estarmos à serviço da comunidade e de podermos devolver um pouco de tudo que recebemos dela. Essa é a real função de uma empresa local: contribuir com a vida das pessoas”, diz Márcia Matos, diretora geral da Tecnótica.

Kátia Ferreira, idealizadora e Diretora do Instituto Proeza, afirma que, ações de cidadania como essa, impulsionam empresas solidárias a se engajarem e estarem mais ativas nas questões de responsabilidade social. E completa dizendo que, são essas ações que oportunizam indivíduos comuns a aprimorarem suas potencialidades e terem mais chances de trabalhar para conquistarem uma vida melhor.

Além dos cuidados com a saúde ocular, as costureiras serão responsáveis pela produção de 3.700 máscaras feitas com os uniformes doados pelo CBV e todo o serviço prestado será remunerado.





Sobre o Instituto Proeza

O instituto Proeza tem objetivo de gerar renda, apoio psicológico e emocional a mulheres de baixa renda. O projeto realiza ações de ensino e treinamento em técnicas de fabricação de produtos para comercialização. Além das atividades de empreendedorismo, o Proeza auxilia na inserção de mulheres no mercado de trabalho.

Sobre o CBV

O CBV- Hospital de Olhos é um dos mais respeitados no segmento oftalmológico do Brasil e faz parte da rede nacional de hospitais especializados investida da XP Private Equity: Vision One. A empresa tem como proposito cuidar das pessoas e dos seus sentidos e busca constantemente inspirar novos padrões de excelência, humanização e gestão. inaugurado em 2004 em Brasília, o lugar com arquitetura diferenciada, oferece protocolos médicos e tecnologia de ponta. Além disso, possui renomados profissionais das diversas áreas da oftalmologia. Atualmente, são duas unidades no Distrito Federal, com cerca de 250 funcionários.

Ação social “Ampliando visões e transformando vidas”

Dia: 27/08

Hora: Das 8h as 13h

Local: Instituto Proeza – Recanto das Emas