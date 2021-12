Defesa Civil arrecada donativos para os municípios da Bahia atingidos por dilúvios

A Campanha de arrecadação começa na terça-feira (28), com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, PMDF, CBMDF e PCDF

A Defesa Civil do Distrito Federal, em apoio ao Governo do Estado da Bahia e a população atingida pelas chuvas que afetam o sul do Estado, solicita aos cidadãos do Distrito Federal a doação de alimentos não perecíveis (cestas básicas), produtos de higiene pessoal, limpeza, cobertores e garrafas de água potável.

A Campanha de arrecadação começa na terça-feira (28), com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, PMDF, CBMDF e PCDF. Pedimos que as doações sejam entregues em qualquer unidade das forças de segurança. As doações seguirão para a Bahia a partir de segunda-feira (3).

Informações:

Ten Vieira: (61) 98303-2953

Ten Walmir: (61) 98238-6214

Pedimos a gentileza de que seja observada a data de validade dos produtos e que as peças de cobertores e vestuário sejam entregues limpas e em embalagens plásticas.