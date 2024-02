Defensoria Pública disponibiliza cinco carros para combate à dengue

Além disso, a instituição deixa as duas unidades móveis de atendimento itinerante à disposição da Secretaria

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) cedeu cinco carros para o apoio no combate à dengue. Além disso, a instituição deixa as duas unidades móveis de atendimento itinerante à disposição da Secretaria de Saúde (SES-DF) enquanto durar a epidemia.

Os veículos servirão como suporte no deslocamento de materiais e medicamentos necessários às ações. As unidades móveis, por sua vez, funcionam como postos de hidratação climatizados. Além disso, todos os Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) da DPDF atuam como pontos de distribuição de cartilhas de conscientização sobre a temática.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, a participação de diversos órgãos e instituições distritais no combate à proliferação do Aedes aegypti faz com que as ações sejam ainda mais eficazes. “Essa colaboração maximiza os recursos disponíveis e ajuda na redução mais rápida de casos da doença no Distrito Federal. É fundamental que os diversos atores trabalhem em conjunto para uma campanha mais abrangente e que, consequentemente, chegue ao maior número possível de pessoas”, destacou.

*Com informações da Agência Brasília