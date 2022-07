De espaço de segurança a ponto de droga: Postos abandonados da PM geram medo em moradores de Santa Maria

A promessa é de que os espaços, fechados em 2015, virariam postos de saúde, mas a promessa ainda não foi cumprida

“Passo aqui em frente todo dia após o serviço e sempre vejo as pessoas usando droga, sem contar o mau cheiro. O ambiente é muito escuro, não tem iluminação nenhuma, então facilita esse tipo de comportamento. Fico com medo”, comenta a manicure Rejane Silva. Os postos policiais comunitários da quadra 316 de Santa Maria Norte e da QR 206 já foram sinônimo de segurança para os moradores da região mas, hoje, representam perigo e gera medo à população local.

Após a sua desativação, o posto policial virou alvo de depredação por usuários de drogas e moradores de rua, que utilizam os espaços públicos como motel e ponto de venda e consumo de drogas. Diante disso, a cidade assiste a verbas governamentais sendo desperdiçadas. Sem ocupação, um terreno de cerca de 300 metros apresenta mato alto, pichações e lixo por toda parte. “Passo aqui em frente todo dia após o serviço e sempre vejo as pessoas usando droga, sem contar o mau cheiro. O ambiente é muito escuro, não tem iluminação nenhuma, então facilita esse tipo de comportamento. Fico com medo”, comenta Rejane.

Em ambos espaços, as janelas foram depredadas, e a maioria das paredes estão pichadas. Esquecidos, os prédio foi saqueados. Ladrões levaram o portão principal, tampas de esgoto e partes do telhado. No posto da 316, por exemplo, a porta principal, está fechada por um cadeado, mas de nada serve, visto que o portão lateral do prédio está aberto e acessível, deixando aberta a estrutura que serve de moradia para pessoas em situação de rua e usuários de drogas, que ocuparam o lugar e encheram de colchões no chão e marcas de fogo nas paredes.

De acordo com os moradores, o postinho está desativado há 6 anos. “Estamos sentindo falta de um apoio, de segurança. Se não for cumprir com a promessa do posto de saúde, então o melhor é demolir esse espaço, pois ele é perigoso”, diz Rejane. Em 2019, antes da pandemia, a administração prometeu que os espaços seriam transferidos para a Secretaria de Saúde e virariam postos de saúde, algo que toda a comunidade estava esperando. Até hoje, não houve nenhum cercamento ou fechamento do prédio e muito menos a instalação da Unidade Básica de Saúde (UBS).

Problema de anos

A criação e o uso de postos comunitários começou em 2008. Segundo a PM, o objetivo era trazer mais segurança para perto dos moradores. No entanto, o projeto acabou sendo extinto em 2015, depois que a polícia observou que era mais eficaz outros tipos de monitoramento, como o uso de viaturas e policiais a pé. Dos 131 postos comunitários de segurança, hoje, apenas 7 estão ativos.

Respostas

Ao ser questionada a respeito da situação, a Polícia Militar informou que não tem intenção de voltar a usar esses postos, e que o policiamento continuará sendo feito por policiamento motorizado. Os postos considerados essenciais no policiamento, ou seja, os 7 que permanecem ativos, continuarão abertos.

A Secretaria de Saúde, por sua vez, informou que, junto à Administração de Santa Maria, recebeu o Termo de Cessão (nº 01/2021) desses espaços somente em janeiro deste ano, e que um estudo concluiu que o prédio, do jeito que está, não pode ser usado. Desta forma, projetos complementares elaborados pela Administração estão sendo analisados pela pasta para que seja estipulado um orçamento para que depois seja feita a instrução para o procedimento licitatório. Ou seja, não há data e nem prazo para que os trabalhos se iniciem.