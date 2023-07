Cursos profissionalizantes gratuitos abrem inscrições

Ao todo são mais de 350 vagas para os projetos Segunda Chance, Nos Bastidores e Canal Legal. Saiba como se inscrever

O Distrito Federal está com três cursos profissionalizantes gratuitos com as inscrições abertas, com mais de 350 vagas. O “Segunda Chance”, “Nos Bastidores” e “Canal Legal” são cursos que trazem ótimas oportunidades para quem quer se capacitar em diversas áreas como fotografia, informática básica, cultura e produção cultural.

Capacitar as pessoas por meio de atividades formativas e fortalecer os vínculos interpessoais estão entre os pilares principais do Segunda Chance, que ocorre a partir de 14 de agosto, ao lado da Administração do Paranoá. Atendimentos psicossociais e oferta de cursos para DJ, Fotografia e Informática Básica, além de palestras introdutórias, integram a programação do projeto. O projeto é resultado de uma parceria entre a Associação Luta Pela Vida com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

Já a Time Eventos Ltda lançou o projeto “Nos Bastidores – Oficina de iluminação cênica”. Realizado com recurso do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), a iniciativa tem como objetivo capacitar os participantes para atuarem no universo luminotécnico. O público alvo do projeto são iluminadores, técnicos, operadores e assistentes de iluminação e luz, produtores, estudantes e demais interessados. Ao final da oficina, espera-se que os participantes estejam familiarizados com as noções e os termos técnicos fundamentais do universo da iluminação cênica. O curso será ofertado no Espaço Cultural Renato Russo.

E não para por aí. Uma outra opção de capacitação é o projeto Canal Legal, que consiste em uma capacitação profissional online sobre o ciclo de produção cultural. O projeto é composto por três cursos sobre funções extremamente importantes para o fomento de projetos culturais no Distrito Federal, sendo eles de “Recepcionista”, “Backstage (roadie)” e “Libras”, cada um com 40h divididos em 10 aulas. O curso acontecerá de 29 de agosto a 29 de janeiro de 2024 e o aluno pode fazer no seu ritmo.

Inscrições

As inscrições do Segunda Chance podem ser realizadas por meio do link disponível na bio do Instagram (@segundachancedf). Aberto para a comunidade e com foco nos jovens, o curso é gratuito. Ao preencher o formulário de inscrição é preciso que o aluno indique qual curso tem interesse em participar e inserir algumas informações pessoais para a realização do cadastro.

As inscrições para quem deseja participar do Nos Bastidores são gratuitas e podem ser realizadas pelo link do formulário, disponível na página do projeto no Instagram (@nosbastidoresdf). Para participar, os interessados devem ter no mínimo 16 anos. No momento da inscrição, é necessário enviar uma breve apresentação por escrito com justificativa de participação na oficina e autorização de pais e/ou responsáveis, no caso de participante menor de idade. Já o projeto Canal Legal também conta com inscrições gratuitas que podem ser realizadas pelo site.