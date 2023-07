Agosto dourado: Campanha busca conscientizar população acerca da amamentação

Apesar de considerado “padrão ouro da alimentação infantil”, estoque de leite materno esteve abaixo da média em julho

No Distrito Federal, mensalmente, cerca de 200 bebês são internados em hospitais da rede pública precisando de leite materno, segundo a Secretaria de Saúde do DF (SESDF). No entanto, nos últimos meses, a pasta tem registrado baixos números no estoque do Banco de Leite Humano do Distrito Federal. Entre janeiro e maio, por exemplo, não foi alcançada a meta de dois mil litros por mês.

Foram, nesse período, coletados uma média de 1550 litros mensalmente. Apesar de, felizmente, esse número ter mudado entre maio e junho, momentos em que os dois mil litros foram alcançados, quando feita uma comparação com o mesmo período do ano passado (mês de junho) os estoques estavam 14% a mais, e esse mês houve uma queda ainda maior, tanto nas doações quanto nos novos cadastros de doadoras, motivada pelo período de férias.

Essa diminuição não é algo recente. Em 2022, por exemplo, a capital fechou o ano com saldo positivo para doação de leite materno. 7.160 mulheres participaram da rede de solidariedade e ajudaram a nutrir quase 15 mil crianças, mas o desempenho foi 4% menor do que em 2021.

Alimento ouro

O leite materno, de acordo com o Ministério da Saúde, é vital para o desenvolvimento infantil, pois é capaz de nutrir e hidratar um recém-nascido exclusivamente por seis meses, de forma complementar até os 2 anos de idade. Como explica a Dra. Miriam Santos, coordenadora das Políticas de Aleitamento Materno e do Banco de Leite Humano do DF, a amamentação é importante para a criança e para a mãe. “Para criança é o melhor alimento, sendo importante para o crescimento e desenvolvimento adequado. O bebê que é amamentado tem menos risco de infecções como diarreia e pneumonia, e ao longo prazo menor risco de hipertensão arterial, diabetes e obesidade”, salienta a profissional. Para a mulher, Miriam destaca que são várias as vantagens, tais como menor risco de câncer de mama e de ovário.

Visando intensificar a importância de contribuir com a vida desses pequenos, nesta terça-feira, 1 de agosto, é celebrado o Dia Mundial da Amamentação, a largada para o Agosto Dourado, onde acontece uma grande mobilização municipal, estadual, nacional e internacional para resgatar a cultura da amamentação.

Ao Jornal de Brasília, a SES/DF informou que está com uma programação intensa para o mês de agosto, voltada para as mulheres e para os profissionais de saúde. A programação da Secretaria de Saúde é em parceria com Secretaria da Mulher, Secretaria de Justiça e Cidadania, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social – IBRES, SESC e SESI.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui a maior e mais complexa rede de Banco de Leite Humano (rBLH) do mundo. O programa é modelo para a cooperação internacional em mais de 20 países das Américas, Europa e África, estabelecida por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC). No DF, a SES/DF conta com os Bancos de Leite Humano e os Postos de Coleta de Leite Humano (BLH/PCLH), que têm a missão de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno e ainda fazem a coleta, o processamento e a distribuição do leite humano. Estes, por sua vez, possuem a certificação de “Padrão Ouro”, classificação concedida pelo Programa Internacional Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano (IBERBLH).

Dados da Rede Global de Bancos de Leite Humano, mostram que um pote de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia, a depender do peso da criança, 1ml já é o suficiente para nutri-lo cada vez que ele for alimentado.

Quero doar. O que fazer?

Aquelas que desejarem doar, precisam ligar para o número 160 (opção 4) ou se cadastrar no site do Amamenta Brasília. Neste momento, serão passadas orientações de como coletar e armazenar o leite em casa, evitando deslocamento aos hospitais. Por fim, uma equipe dos bombeiros vai à residência da doadora deixar o kit e, posteriormente, buscar os vidros cheios.

Coletar o leite não é um processo complexo. A doadora deve identificar a data da primeira coleta no pote e, ao finalizar, armazená-lo no congelador. Não é necessário encher o pote de uma vez, basta colocar o líquido no frasco que está no congelador com a ajuda de um copo de vidro esterilizado. A doação deve ser entregue ao banco de leite em até 15 dias.

Programação da SES para Agosto

O cronograma a seguir foi definido no âmbito do GDF:

