PCDF localiza traficante internado em hospital de Ceilândia

Ao investigar um suposto crime de latrocínio, a PCDF constatou que a vítima esfaqueada no hospital era um traficante investigado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na noite do último sábado (29), um traficante, de 39 anos, no Hospital Regional de Ceilândia. Ao investigar uma tentativa de homicídio a polícia constatou que a vítima era um traficante já investigado.

A 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) tomou conhecimento de que um homem havia sido esfaqueado nas imediações da feira do produtor, em Ceilândia. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). No local, a PCDF constatou que se tratava de um traficante que já era investigado pela 19ª DP. Ele estaria passando por cirurgia por conta dos ferimentos a faca.

O home alegou ter sido vítima de latrocínio e informou que seu aparelho de telefone celular havia sido roubado. De acordo com a PCDF, um mandado de busca e apreensão já havia sido cumprido na residência do suspeito no último dia 21. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 18 porções de cocaína, um espingarda, dois rádios transmissores, anotações do tráfico e material utilizado para cortar e embalar droga.

O investigado não estava em casa no momento do cumprimento do mandado. Ele entrou em contato com sua esposa que estava no local, e disse que não se apresentaria na delegacia. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais civis ainda no hospital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O traficante está à disposição do Poder Judiciário. Os policiais seguem com a apuração sobre o possível latrocínio tentado comunicado pelo preso, para verificar a veracidade dos fatos apresentados por ele.