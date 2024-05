Dengue: atendimento nas UPAs cresce 292% em 2024

Apenas nos quatro primeiros meses de 2024, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) realizaram mais de 61 mil atendimentos de pessoas com suspeita de dengue, sendo 33.746 casos confirmados.

Segundo a Secretaria de Saúde, no mesmo período de 2023, foram 9.325 atendimentos com a suspeita no total, sendo 8.602 casos reais da doença. O aumento de um ano para outro corresponde a 292%.

Em 2023, dos 9.325 atendimentos suspeitos de dengue, apenas 191 precisaram de internações nas unidades de pronto atendimento do DF, uma taxa de conversão de 2% dos casos. Já em 2024, dos 61.049 atendimentos, 4.263 casos necessitaram de internação, uma taxa de conversão de 7%. A diferença no número de internações de um período para o outro foi de 2.131%.

De acordo com Francivaldo Soares Pereira de Souza, superintendente das Unidades de Atenção Pré-Hospitalar do IgesDF, “o principal desafio que as UPAs enfrentam nessa epidemia de 2024 é a necessidade de leitos de internação devido às complicações que os pacientes vêm apresentando”. O espaço físico das UPAs não comporta a quantidade de casos graves. Por essa razão, por diversas vezes nos meses de fevereiro e março, as unidades tiveram que restringir o atendimento e se dedicar exclusivamente aos casos de classificação de risco vermelho, com risco de morte.

“Outro fator que tem dificultado enfrentar a dengue em 2024 é a escassez de leitos de retaguarda para dar suporte às UPAs e otimizar o giro dos mesmos nas unidades de pronto atendimento. Com a alta demanda de casos mais graves, o tempo em que um leito fica ocupado é maior”, explica Francivaldo. As equipes tiveram que lançar mão de estratégias alternativas para poder atender mais pessoas.

Diante da situação, a diretoria do IgesDF decidiu implementar salas extras de hidratação e consultórios exclusivos para pacientes com dengue, para agilizar os atendimentos e permitir uma rápida reavaliação médica após a hidratação e medicação. Além disso, para acomodar os pacientes, foram disponibilizadas poltronas extras que ajudaram a otimizar os serviços e ampliar a capacidade de atendimento.

“Optamos por liberar os pacientes que conseguiam melhorar as taxas de plaquetas durante a hidratação, pedindo para que voltassem no dia seguinte para uma nova sessão do tratamento. Assim foi possível vagar camas para outras pessoas em igual situação”, conta Francivaldo. Ele reforça ainda que as equipes das UPAs vêm se articulando com as de atenção primária para cada vez mais desenvolver um trabalho em rede. “A gente se apoia para, no final, alocar o paciente no equipamento de saúde que ele realmente precisa estar”, esclarece.

Levantamento

Dados catalogados pelo IgesDF sobre os atendimentos de dengue nas UPAs mostram que a circulação dos quatro sorotipos do vírus ampliou a complexidade epidemiológica em 2024, tornando gestão e prevenção ainda mais desafiadoras para os profissionais de saúde e as autoridades sanitárias.

Em janeiro de 2024, todas as UPAs do DF juntas realizaram 13.514 atendimentos suspeitos, sendo que 8.765 eram casos confirmados de dengue. Em fevereiro, o número saltou para 17.600 atendimentos suspeitos, com 11.518 casos confirmados. Sobre março, foram 20.391 atendimentos suspeitos e 10.317 casos confirmados de dengue. Já em abril, registrou-se 9.544 casos suspeitos, com 3.199 confirmados.

Com uma média de 504,53 atendimentos suspeitos diários, nos quatro primeiros meses de 2024, os números demonstram a força e a capacidade de atendimento das equipes de profissionais das 13 unidades de pronto atendimento do DF.

“Esses números mostram o esforço realizado pelas equipes das UPAs para atender a população, além da importância do planejamento que fizemos. Conseguimos nos organizar muito rapidamente e prestar assistência ao usuário conforme a necessidade e muito além da capacidade diária das nossas unidades”, arremata Juracy Cavalcante Lacerda Jr., diretor-presidente do IgesDF.

As unidades de pronto atendimento que mais atenderam casos de dengue em 2024 foram as de Ceilândia, São Sebastião, Recanto das Emas e Samambaia. Já em 2023, o ranking de atendimento de ocorrências da doença ficou com Brazlândia em primeiro lugar, seguida de São Sebastião, Sobradinho, Ceilândia e Samambaia. “As UPAs funcionam 24 horas ininterruptamente, sempre de portas abertas para atender, da melhor forma possível, a população das regiões administrativas”, ressalta Francivaldo.

As informações são da Agência Brasília