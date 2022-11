Curso EaD ensina boas práticas na pequena agroindústria rural

A atividade é gratuita e voltada para produtores e trabalhadores rurais que atuam em pequenas agroindústrias no Distrito Federal

Vão até 20 de novembro as inscrições para o curso Boas Práticas de Fabricação na Pequena Agroindústria Rural. Já disponíveis na modalidade de ensino a distância, as aulas ficarão na plataforma EaD da Emater-DF até o dia 4 de dezembro. A atividade é gratuita e voltada para produtores e trabalhadores rurais que atuam em pequenas agroindústrias no Distrito Federal.

Durante as aulas, serão abordados temas como legislação, qualidade sanitária, manipulação adequada de alimentos, fluxograma, projeto e construção de agroindústrias e procedimentos operacionais, entre outros. “Fazemos uma abordagem completa, já que o curso é requisito para que uma agroindústria obtenha registro junto à Dipova (Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal )”, explica Sônia Cascelli, coordenadora do Programa de Agroindústrias da Emater-DF.

Sônia acrescenta que os cursos EAD foram implementados pela empresa durante a pandemia e se transformaram num sucesso. “Com essa modalidade, o produtor recebe uma senha e pode acessar as aulas no momento que for mais conveniente”, observa. Após o curso, uma equipe da Emater-DF estará disponível para tirar dúvidas dos participantes.

Para participar do curso, que terá carga horária de 40 horas, o interessado deve ter acesso à internet e e-mail pessoal.

Serviço

– Curso: Boas Práticas de Fabricação na Pequena Agroindústria

– Inscrições: até 20 de novembro

– Acesso: ead.emater.df.gov.br<http://ead.emater.df.gov.br>

Com informações da Agência Brasília